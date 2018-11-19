Оповещения от Киноафиши
Доктор Рихтер 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Доктор Рихтер
Доктор Рихтер 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Доктор Рихтер»

Во 2 сезоне сериала «Доктор Рихтер» главный герой по-прежнему страдает от боли в бедре. Он принимает сильнодействующие препараты, которые вызывают у него зависимость и не лучшим образом влияют на его и без того тяжелый характер. Тем не менее, Андрей Александрович Рихтер всегда остается в профессиональном строю. Он берется за самые запутанные и непонятные случаи, в которых другие врачи лишь разводят руками. Помимо уникальных познаний в медицине, он использует свое тонкое психологическое чутье. Онколог Родионов остается его единственным близким другом, к которому тот обращается за советом.

Рейтинг сериала

4.4
Оцените 12 голосов
4.6 IMDb

Список серий сериала Доктор Рихтер

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
19 ноября 2018
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
19 ноября 2018
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
20 ноября 2018
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
20 ноября 2018
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
21 ноября 2018
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
21 ноября 2018
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
22 ноября 2018
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
22 ноября 2018
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
26 ноября 2018
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
26 ноября 2018
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
27 ноября 2018
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
27 ноября 2018
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
28 ноября 2018
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
28 ноября 2018
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
29 ноября 2018
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
29 ноября 2018
