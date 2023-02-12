Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снежная королева: Разморозка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Тест: кто ты из сериала «Ты»?

Тест: кто ты из сериала «Ты»?

12 февраля 2023 16:00
Тест: кто ты из сериала «Ты»?

Сталкер Джо, психопатка Лав или верная своим принципам Мэриенн?


 


 

9 февраля в Сети появилась первая часть 4 сезона сериала «Ты» о жутком бойфренде-сталкере в исполнении Пенна Беджли. Подхватив тренд, когда-то заданный «Декстером», сериал «Ты» уже несколько лет успешно штурмует рейтинги Нетфликса, доказывая, что протагонист не всегда должен быть в белом пальто, а за его улыбкой и внешней доброжелательностью порой скрываются страшные секреты — но от этого лишь интереснее. Пройди тест и узнай, на кого из героев «Ты» ты похож(а) больше всего — на флегматичного Джо, легкомысленную Бэк или самодостаточную Кейт?

Мария Зайцева
Мария Зайцева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Мужчинам не понять: 12 фильмов для женщин, которые стоит посмотреть в одиночестве Мужчинам не понять: 12 фильмов для женщин, которые стоит посмотреть в одиночестве Читать далее 11 февраля 2023
Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус Читать далее 12 февраля 2023
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Читать далее 13 февраля 2023
Тест: кто ты из сериала «Ты»? Тест: кто ты из сериала «Ты»? Читать далее 12 февраля 2023
Тест: какая ты Джей Ло из кино? Тест: какая ты Джей Ло из кино? Читать далее 11 февраля 2023
Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу Читать далее 12 февраля 2023
Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля? Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля? Читать далее 13 февраля 2023
Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Читать далее 13 февраля 2023
В день рождения легенды: 8 необычных фактов о Дженнифер Энистон В день рождения легенды: 8 необычных фактов о Дженнифер Энистон Читать далее 11 февраля 2023
Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Читать далее 13 февраля 2023
Related video