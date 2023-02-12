Тест: кто ты из сериала «Ты»?

9 февраля в Сети появилась первая часть 4 сезона сериала «Ты» о жутком бойфренде-сталкере в исполнении Пенна Беджли. Подхватив тренд, когда-то заданный «Декстером», сериал «Ты» уже несколько лет успешно штурмует рейтинги Нетфликса, доказывая, что протагонист не всегда должен быть в белом пальто, а за его улыбкой и внешней доброжелательностью порой скрываются страшные секреты — но от этого лишь интереснее. Пройди тест и узнай, на кого из героев «Ты» ты похож(а) больше всего — на флегматичного Джо, легкомысленную Бэк или самодостаточную Кейт?