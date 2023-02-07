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Киноафиша Новости Сериалы «Декстер» и «Миллиарды» получат спин-оффы

Сериалы «Декстер» и «Миллиарды» получат спин-оффы

7 февраля 2023 11:56
Сериалы «Декстер» и «Миллиарды» получат спин-оффы

Популярное шоу о серийном убийце получит два побочных проекта, а драма об амбициозном олигархе — четыре.

Как передает Variety, телеканал Showtime планирует выпустить спин-оффы популярных сериалов «Миллиарды» и «Декстер» после скорого слияния со стриминговым сервисом Paramount+.

Сериал «Декстер», который выходил на канале с 2006 по 2013 год, повествует о судмедэксперте полиции Майами и тайном серийном убийце Декстере Моргане (Майкл С. Холл), который охотится за преступниками, заслуживающими наказания. Новый сериал в рамках этой вселенной получило название Dexter: Origins («Декстер: Начало»). Шоу будет представлять собой приквел, посвященный превращению молодого Декстера в мстительного маньяка, которым мы застали его в начале оригинального сериала. Действие развернется во времена, когда герой заканчивает колледж, чтобы вступить в ряды полиции. Попав на службу, он встретит молодые версии различных персонажей «Декстера». Также зрители увидят нескольких членов семьи будущего убийцы, включая Гарри (Джеймс Ремар в оригинальном сериале) и Деб (Дженнифер Карпентер в оригинальном сериале).

Вместе с тем Showtime разрабатывает прямое продолжение «Декстера». Если проект получит одобрение, то, скорее всего, он будет повещен сыну Декстера по имени Харрисон (Джек Элкотт). По сюжету «Декстера: Новая кровь», молодой человек убил своего отца и сбежал в Нью-Йорк. Там Харрисону предстоит столкнуться с непреодолимой тягой к убийству, заложенной в его генах, и преследующими его призраками прошлого.

Что касается драмы «Миллиарды», то в настоящее время Showtime разрабатывает четыре ответвления:

  • Billions: Miami («Миллиарды: Майами») — новая часть франшизы, действие которой развернется в бизнес-мире частной авиации.
  • Billions: London («Миллиарды: Лондон»), посвященный большому многогранному миру финансов Великобритании.
  • Millions («Миллионы»), повествующий о 30-летних финансовых магнатах Манхэттена.
  • Trillions («Триллионы») — шоу о титанах промышленности, постоянно конфликтующих друг с другом.

Названия всех четырех проектов являются рабочими. Даты их выхода пока неизвестны.

Фото: Showtime
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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