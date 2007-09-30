В 4 сезоне 13 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» у Карлоса появляется собака-поводырь, которую тут же возненавидела Габи. Джули рассказывает Майку о том, что во сне говорил Орсон, тем самым положив начало ссоре между семьями Ходж и Дельфино.