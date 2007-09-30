В 4 сезоне 6 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Сьюзан узнает, что отец Майка на самом деле жив и сидит в тюрьме. Боб и Ли закатывают вечеринку в честь Хэллоуина, на которую приходит Даниэль, несмотря на запрет матери. А Иди мстит Карлосу.