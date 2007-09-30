В 4 сезоне 8 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» ребенок начинает вредить личной жизни Бри и Орсона, а Сьюзан пытается свести Джули с симпатичным студентом, не зная, что он продает Майку таблетки. А к Адаму нагрянула женщина из его прошлого.
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