В 4 сезоне 3 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» мать Линетт пытается помочь дочери немного расслабиться с помощью травки. Джули помогает Дилан разобраться в ее туманном прошлом, а Иди делает вид, будто Карлос предложил ей пожениться.
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