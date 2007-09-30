В 4 сезоне 10 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» семья Линетт чудом выживает, но ради них своей жизнью жертвует Айда. Бри и Орсон переезжают к Сьюзан из-за обрушившейся крыши, а Габи узнает, что после смерти Виктора ей не достанется ничего.