В 4 сезоне 10 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» семья Линетт чудом выживает, но ради них своей жизнью жертвует Айда. Бри и Орсон переезжают к Сьюзан из-за обрушившейся крыши, а Габи узнает, что после смерти Виктора ей не достанется ничего.
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