В 4 сезоне 16 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Сьюзан и Майк хотят выбрать имя своему сыну. Габи начинает сотрудничать с полицией, но ее мучает совесть из-за дружбы с Элли. Кайла подставляет Линетт, а Бри оказывается на свидании с пастором.
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