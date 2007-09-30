В 4 сезоне 12 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Рик собирается открыть свой ресторан рядом с пиццерией Скаво. Орсон начинает ходить и говорить во сне из-за мук совести. А Бри и Кэтрин предстоит поработать вместе над благотворительным ужином.
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