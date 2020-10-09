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Мыслить как преступник
Сезоны
Мыслить как преступник (2005 - …), список сезонов
Criminal Minds
16+
Год выпуска
2005
Страна
США/Канада
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
CBS
Стрим-сервис
Paramount+
Список сезонов сериала «Мыслить как преступник»
Сезон 1 / Season 1
2005,
22 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2006,
23 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2007,
20 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2008,
26 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2009,
23 эпизода
Сезон 6 / Season 6
2010,
24 эпизода
Сезон 7 / Season 7
2011,
24 эпизода
Сезон 8 / Season 8
2012,
24 эпизода
Сезон 9 / Season 9
2013,
24 эпизода
Сезон 10 / Season 10
2014,
23 эпизода
Сезон 11 / Season 11
2015,
22 эпизода
Сезон 12 / Season 12
2016,
22 эпизода
Сезон 13 / Season 13
2017,
22 эпизода
Сезон 14 / Season 14
2018,
15 эпизодов
Сезон 15 / Season 15
2020,
10 эпизодов
Сезон 16 / Season 16
TBA,
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