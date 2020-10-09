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Постер к сериалу Мыслить как преступник
Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны
Мыслить как преступник (2005 - …), список сезонов Criminal Minds 16+
Год выпуска 2005
Страна США/Канада
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CBS
Стрим-сервис Paramount+
Список сезонов сериала «Мыслить как преступник»
Мыслить как преступник - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 22 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 23 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 20 эпизодов
 
Мыслить как преступник - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 26 эпизодов
 
Мыслить как преступник - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2009, 23 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2010, 24 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2011, 24 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2012, 24 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2013, 24 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2014, 23 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2015, 22 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2016, 22 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2017, 22 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2018, 15 эпизодов
 
Мыслить как преступник - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2020, 10 эпизодов
 
Сезон 16 / Season 16
TBA,
 
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