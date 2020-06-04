В 1 сезоне 7 серии сериала «Чики» подруги лишились накоплений и помещения. Дружба и бизнес-партнерство оказываются под угрозой. К этому прибавляются личные проблемы. Люду хотят выгнать из квартиры, а Свету настигают ошибки прошлого.
