Киноафиша Сериалы Чики Сезоны Сезон 1 Серия 6

Чики 2020 6 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Сезон 1 / Серия 1 4 июня 2020
Сезон 1 / Серия 2 4 июня 2020
Сезон 1 / Серия 3 11 июня 2020
Сезон 1 / Серия 4 18 июня 2020
Сезон 1 / Серия 5 25 июня 2020
Сезон 1 / Серия 6 2 июля 2020
Сезон 1 / Серия 7 9 июля 2020
Сезон 1 / Серия 8 16 июля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Чики» девушки думают, что неприятное послание в их помещении оставил Валера, а Марина пытается найти себе постоянную работу. Тем временем Антон знакомит Свету со своей мамой, а у Люды появляются проблемы в магазине. 

