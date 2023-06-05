Меню
5 сериалов про сильных женщин
На ТНТ выходит «Вика-ураган» — драмеди про экс-заключенную (Аглая Тарасова), вынужденную начинать все сначала. В честь премьеры собрали пять отличных шоу, посвященных сильным и харизматичным женщинам.
Написать
5 июня 2023 16:49
Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы»
Главные онлайн-премьеры, которые можно посмотреть в период майских праздников, и несколько любопытных кинотеатральных релизов.
Написать
3 мая 2023 15:00
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон
По мнению зрителей, в этих историях еще рано ставить точку.
Написать
7 октября 2022 12:00
Скандальный телеграм-канал и танцы в стиле стрип: за кадром сериала «Жизнь по вызову»
25 августа в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову» об индустрии эскорта в Москве. Режиссером проекта стал Сарик Андреасян. Рассказываем о том, как снимался сериал на сложную тему.
Написать
30 августа 2022 15:49
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру
14 июля на Premier стартовала драмеди «Люся», которая повествует о том, как искусственный интеллект исследует границы морали. Одну из ролей в сериале исполнил Иван Макаревич. По случаю премьеры Киноафиша встретилась с актером и расспросила про любимые фильмы и сериалы.
Написать
25 июля 2022 13:25
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
Эти отечественные проекты заслуживают внимания аудитории не меньше, чем их западные конкуренты.
Написать
28 апреля 2022 10:38
Не только водка и медведи: 8 правдивых сериалов о жизни русских
Эти шоу честно показывают наш повседневный быт с его сложностями и проблемами.
Написать
30 июня 2021 17:12
