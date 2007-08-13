В 1 сезоне 9 серии сериала «Блудливая Калифорния» главный герой возвращается в Город Ангелов с новой книгой, которую хочет показать бывшей супруге. Получив премию, Хэнк решается на покупку автомобиля. Чарли убежден, что это не самая лучшая идея...
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