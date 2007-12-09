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Киноафиша Сериалы Блудливая Калифорния Сезоны
Блудливая Калифорния (2007 - 2014), список сезонов Californication 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Showtime
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Список сезонов сериала «Блудливая Калифорния»
Блудливая Калифорния - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 12 эпизодов
 
Блудливая Калифорния - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 12 эпизодов
 
Блудливая Калифорния - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 12 эпизодов
 
Блудливая Калифорния - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 12 эпизодов
 
Блудливая Калифорния - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 12 эпизодов
 
Блудливая Калифорния - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2013, 12 эпизодов
 
Блудливая Калифорния - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2014, 12 эпизодов
 
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