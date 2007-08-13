В 1 сезоне 4 серии сериала «Блудливая Калифорния» подруга приглашает главного героя на благотворительный ужин, тот нехотя соглашается. На мероприятии Хэнк совершенно неожиданно сталкивается с бывшей женой, которая тут же устраивает ему сцену.
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