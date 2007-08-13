В 1 сезоне 12 серии сериала «Блудливая Калифорния» главный герой ужасно переживает из-за грядущей свадьбы Карен. Однако он понимает, что это неизбежно. Билл запрещает Мие выпускать книгу, а Бекка знакомится с крайне привлекательным мальчиком…
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