Jill Robinson Хорошо, я немного подумала.

Hank Moody О, ты имеешь в виду, что переосмысливаешь!

Jill Robinson Ты...

Jill Robinson Я тебя принимаю.

Jill Robinson Ха-ха, нет, я принимаю тебя таким, какой ты есть.

Hank Moody О, ты меня принимаешь. Спасибо, я думаю.

Jill Robinson Ты не слушаешь, тупица!

Hank Moody Я слушаю!

Jill Robinson Я принимаю тебя таким, какой ты есть! Я не хочу тебя менять. Я...

[Хэнк уклоняется от Джилл и готовит кофе]

Jill Robinson Я думаю, мы хорошо дополняем друг друга, понимаешь? Ребёнок или нет, обрезка или нет, я хочу быть с тобой. Я думала, что годы идолизировала...

Hank Moody Ты не хочешь кофе?

Jill Robinson Нет. Я думаю, что была влюблена в идею любви, понимаешь?

Jill Robinson Нет, спасибо. Мне нравится, что у нас есть.

Hank Moody Ты голодна?

Jill Robinson Нет. Но теперь я знаю, что люблю тебя. Я люблю *тебя*, Хэнк Муди.

Jill Robinson Нет, не "но" мне. Не "но" мне сейчас...

[снимает пальто, чтобы показать своё обнажённое тело, Хэнк роняет свою чашку, и она разбивается о пол]

Jill Robinson Да. Или я могу...

[оборачивается и трясёт ягодицами]

Jill Robinson Отвечаю на это!