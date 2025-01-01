Меню
Цитаты из сериала Блудливая Калифорния

Hank Moody Наверное, я не войду в историю, но я зайду твоей сестре.
[повторяемая фраза]
Hank Moody М********!
Hank Moody Извини за беспорядок на коврике. Я не знал, что твоя жена такая брызгучая.
Hank Moody У меня confession: сначала ты мне не очень нравилась. Ты была просто этим злосчастным комком. Ты приятно пахла, большую часть времени, но казалось, что ты не очень интересуешься мной, что, конечно, было несколько обидно. Это были только ты и твоя мама против всего мира, забавно, как некоторые вещи никогда не меняются. Так что я жил своей жизнью, дурачился, не понимая, как родительство меняет тебя. И я не помню точно момент, когда всё изменилось, я просто знаю, что это произошло. Секунду назад я был непоколебим, ничто не могло меня тронуть. В следующую, моё сердце вдруг стало биться έξω από το στήθος μου, под открытым небом. Любить тебя было самым глубоким, интенсивным и болезненным опытом в моей жизни. На самом деле, это было почти слишком тяжело, чтобы это вынести. Как твой отец, я дал себе молчаливую клятву защитить тебя от мира, никогда не понимая, что именно я в итоге причиню тебе наибольшую боль. Когда я смотрю в будущее, моё сердце разбивается, в основном потому, что я не могу представить, чтобы ты говорила обо мне с гордостью. Как ты можешь? Твой отец — это ребенок в теле мужчины. Ему ни о чем не заботиться и обо всем сразу. Благороден в мыслях, слаб в действиях. Что-то должно измениться, что-то должно произойти.
Hank Moody [отвечая на звонок] Городская морг: Ты убиваешь — мы охлаждаем!
Hank Moody [к Джейни Джонс] Привет, меня зовут Хэнк Муди. Я писатель, и я делал небольшое исследование...
Ron Jones [в лицо Хэнка] Я говорил, что ты можешь с ней разговаривать?
Hank Moody Иисус, у тебя тут прямо чрезмерная защита ощущается.
[к Джейни]
Hank Moody Я хочу задать тебе вопрос о Лью. Лью Эшби.
Ron Jones Эй, эй, я просил тебя вежливо убрать с моей территории.
Hank Moody Не знаю, как 'вежливо', мать твою. Я покину твою территорию, когда мне будет удобно... мать твою!
[поворачивается и спотыкается о куст]
Hank Moody Кто, блин, поставил тут куст?
[повторяемая фраза]
Сью Коллини Коллини... вон.
Becca Moody Я тебя нереально ненавижу!
Hank Moody И я тебя тоже нереально ненавижу, ты, маленькое говн#!
Rick Springfield Ничто не сравнится со звуком головы стриптизёрши о деревянном полу!
Hank Moody Ты такая красивая, что почти уродлива.
Hank Moody Несмотря на то, что я как вихревой чёрный холл, я иногда чертовски крут.
Ллойд Алан Филипс-младший Что ты сейчас читаешь?
Ллойд Алан Филипс-младший Что ты сейчас читаешь?
Хэнк Муди Что я... читаю?
Ллойд Алан Филипс-младший Что стоит у тебя на тумбочке?
Ллойд Алан Филипс-младший Что стоит у тебя на тумбочке?
Хэнк Муди Интересный вопрос. У меня бутылка Хейнекена, пачка сигарет и "Устраиватель".
Ллойд Алан Филипс-младший "Устраиватель"... это роман?
Ллойд Алан Филипс-младший "Устраиватель"... это роман?
Хэнк Муди Нет, нет, это больше похоже на секс-игрушку. Дилдо, по сути, только его крепишь к голове, чтобы часть для удовольствия выглядела из-под подбородка. Это позволяет тебе заботиться о своей даме, одновременно делая оральный и вагинальный секс.
[демонстрирует визуально]
Ллойд Алан Филипс-младший Интересно.
Ллойд Алан Филипс-младший Интересно.
Хэнк Муди Думаю, это очень интересно. Могу тебя подцепить.
Hank Moody [к Бекке] Нет оправдания моему поведению. Нет защиты, если кто-то пострадал, особенно ты. Но мне нужно, чтобы ты знала, что я начинал с благими намерениями. Наверное, я просто хотел, чтобы они все это увидели — то, что делает их особенными. Наверное, это все, чего хочет каждый — быть замеченным, быть признанным. Затем границы размываются, и тот факт, что твоя мама и я находимся в таком странном положении... Да... это большая жирная каша. Но мне жаль, если я подвел тебя, детка. Не знаю, сколько еще раз я смогу говорить "Извини", прежде чем это перестанет что-либо значить.
Дин Стейси Кунс Привет, Хэнк.
Хэнк Муди Доброе утро, Стейси.
Дин Стейси Кунс Передняя дверь была открыта.
Хэнк Муди Я могу быть, эээ, очень соседским в этом плане.
Дин Стейси Кунс Ты никогда раньше не называл меня Стейси. Интересно, почему.
Хэнк Муди Не знаю. Она как-то сама слетела с языка этим утром.
Дин Стейси Кунс О, что-то должно быть изменилось. А, точно. Ты #уд#л# мою жену.
[повторяемая реплика]
Чарли Ранкл У меня есть предложение для тебя!
Hank Moody Росарио, это моя подруга, и она говорит мне, что когда пыталась разорвать с вами отношения, ты не хотел останавливаться. Я полностью за...
[постучать по столу три раза]
Hank Moody Это нормально, я не судью. Но ты, здесь иерархия нарушена, понимаешь? Тебе стоит почитать Карла Маркса. Поэтому я хочу, чтобы ты уважал её.
Ron Jones О чем ты вообще говоришь?
Hank Moody И не хочу слышать, что её уволили, потому что в тот день, когда я это услышу, это будет тот же день, когда и твоя старая услышит об этом, понимаешь?
Ron Jones Иди к чёрту.
Hank Moody Иди ко мне?
Rosario Нет, иди к чёрту, Рон.
Hank Moody Иди к чёрту, Рон.
Rosario Да, иди к чёрту, *Рон*.
Hank Moody Иди к чёрту, Рон!
Hank Moody [К Карен] О, я знаю этот взгляд. Это тот самый взгляд, который сжимает мои яички.
Hank Moody Разве жизнь не потр****?
Дин Стейси Кунс [к Фелисии] Мы будем обсуждать это на терапии...
Хэнк Муди Прекрасная идея! Давайте отгрузим эту хрень на терапии!
Дин Стейси Кунс И ты идёшь с нами, Хэнк.
Хэнк Муди Эм, это ужасная идея.
Marcy Runkle Иисус х#й, Чарли! Мы в Эскобаре, а ты истекаешь кровью на моем х#евом полу!
Charlie Runkle Твой х#ев пол? Это мой х#ев пол тоже, и я буду кровоточить на нем, если захочу! Святой Иисус, женщина, у меня тут беда!
Marcy Runkle Жизнь — это дерьмовая штука. Бывает всякое. Один день ты на высоте, другой — на дне.
[повторяемая фраза]
Hank Moody Ранее в Блудливой Калифорнии...
Lloyd Alan Philips Jr. Ты в неплохой форме. Где занимаешься? По лестнице ходишь?
Lloyd Alan Philips Jr. Ты в неплохой форме. Где занимаешься? По лестнице ходишь?
Hank Moody По лестнице?
Lloyd Alan Philips Jr. В Санта-Монике. Там отличная публика; много симпатичных дам. Можно целый день провести.
Lloyd Alan Philips Jr. В Санта-Монике. Там отличная публика; много симпатичных дам. Можно целый день провести.
Hank Moody Да... да...
[озирается без цели]
Lloyd Alan Philips Jr. Что случилось? Нужна помощь?
Lloyd Alan Philips Jr. Что случилось? Нужна помощь?
Hank Moody Нет, просто думаю... если я захочу повеситься, как думаешь, этот светильник выдержит мой вес? Примерно 175, 180.
Lloyd Alan Philips Jr. У тебя интересное чувство юмора, Хэнк.
Lloyd Alan Philips Jr. У тебя интересное чувство юмора, Хэнк.
Hank Moody Так мне говорят, Ллойд Алан Филипс младший.
Бекка Муди [к Хэнку] Почему в твоей спальне стоит голая женщина?
Felicia Koons Это было довольно интенсивное и мощное занятие любовью.
[Хэнк отстраняется]
Felicia Koons Что случилось?
Hank Moody Не фанат этого термина, занятие любовью, делать любовь. Предпочитаю тра..., е...ть, ш...и, с...и, б...и, п...и, любые. Выбирай. Только не занятие любовью.
Felicia Koons Вот и все с послесловием.
Jill Robinson Хорошо, я немного подумала.
Hank Moody О, ты имеешь в виду, что переосмысливаешь!
Jill Robinson Ты...
Hank Moody Да?
Jill Robinson Я тебя принимаю.
Hank Moody Что?
Jill Robinson Ха-ха, нет, я принимаю тебя таким, какой ты есть.
Hank Moody О, ты меня принимаешь. Спасибо, я думаю.
Jill Robinson Ты не слушаешь, тупица!
Hank Moody Я слушаю!
Jill Robinson Я принимаю тебя таким, какой ты есть! Я не хочу тебя менять. Я...
[Хэнк уклоняется от Джилл и готовит кофе]
Jill Robinson Я думаю, мы хорошо дополняем друг друга, понимаешь? Ребёнок или нет, обрезка или нет, я хочу быть с тобой. Я думала, что годы идолизировала...
Hank Moody Ты не хочешь кофе?
Jill Robinson Нет. Я думаю, что была влюблена в идею любви, понимаешь?
Hank Moody Чай?
Jill Robinson Нет, спасибо. Мне нравится, что у нас есть.
Hank Moody Ты голодна?
Jill Robinson Нет. Но теперь я знаю, что люблю тебя. Я люблю *тебя*, Хэнк Муди.
Hank Moody [неловко смеётся] О, Джилл... это... что... но...
Jill Robinson Нет, не "но" мне. Не "но" мне сейчас...
[снимает пальто, чтобы показать своё обнажённое тело, Хэнк роняет свою чашку, и она разбивается о пол]
Hank Moody Ох...
Jill Robinson Да. Или я могу...
[оборачивается и трясёт ягодицами]
Jill Robinson Отвечаю на это!
[кто-то стучит в дверь]
Hank Moody ЧЁРТ!
[повторяющаяся строка]
Hank Moody Я могу это сделать.
Peggy О, нет, я хочу остановиться, но не могу! Твой большой чёрный член сводит меня с ума! Но папа убьёт нас обоих, Чарли! Ему не нравится, когда я трахаю рабов!
Дин Стейси Кунс Ты влюблён в мою жену, Хэнк?
Хэнк Муди [ pause] Этоridiculous вопрос.
Дин Стейси Кунс Ну, похоже, она влюблена в тебя. Ты так же себя чувствуешь?
Хэнк Муди Чувствую то же самое...
Дин Стейси Кунс Ты любишь её?
[долгая неудобная пауза, затем в квартиру входят Бекка и Челси]
Хэнк Муди [немедленно переводит внимание на них] Что... у нас тут?
Бекка Муди Что вы тут делаете?
Хэнк Муди Эм, что... школьная форма? Разве не снежный день?
Челси Кунс Что вы здесь делаете?
Дин Стейси Кунс Я полагаю, этот вопрос нужно адресовать вам, молодая леди.
Хэнк Муди Понял, сукин сын!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
David Duchovny
Винсент Энджелл
Vincent Angell
Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер
Kathleen Turner
Мадлен Мартин
Мадлен Мартин
Madeleine Martin
Рик Спрингфилд
Rick Springfield
Alan Dale
Alan Dale
Алан Дэйл
Alan Dale
Питер Галлахер
Питер Галлахер
Peter Gallagher
Эван Хэндлер
Эван Хэндлер
Evan Handler
Паола Турбай
Paola Turbay
Памела Адлон
Памела Адлон
Pamela Adlon
Эмбет Дэвидц
Эмбет Дэвидц
Embeth Davidtz
Дайан Фарр
Diane Farr
Эллен Воглом
Эллен Воглом
Ellen Woglom
