Jill Robinson
Хорошо, я немного подумала.
Hank Moody
О, ты имеешь в виду, что переосмысливаешь!
Jill Robinson
Ты...
Jill Robinson
Я тебя принимаю.
Jill Robinson
Ха-ха, нет, я принимаю тебя таким, какой ты есть.
Hank Moody
О, ты меня принимаешь. Спасибо, я думаю.
Jill Robinson
Ты не слушаешь, тупица!
Jill Robinson
Я принимаю тебя таким, какой ты есть! Я не хочу тебя менять. Я...
[Хэнк уклоняется от Джилл и готовит кофе]
Jill Robinson
Я думаю, мы хорошо дополняем друг друга, понимаешь? Ребёнок или нет, обрезка или нет, я хочу быть с тобой. Я думала, что годы идолизировала...
Jill Robinson
Нет. Я думаю, что была влюблена в идею любви, понимаешь?
Jill Robinson
Нет, спасибо. Мне нравится, что у нас есть.
Jill Robinson
Нет. Но теперь я знаю, что люблю тебя. Я люблю *тебя*, Хэнк Муди.
Hank Moody
[неловко смеётся] О, Джилл... это... что... но...
Jill Robinson
Нет, не "но" мне. Не "но" мне сейчас...
[снимает пальто, чтобы показать своё обнажённое тело, Хэнк роняет свою чашку, и она разбивается о пол]
Jill Robinson
Да. Или я могу...
[оборачивается и трясёт ягодицами]
Jill Robinson
Отвечаю на это!
[кто-то стучит в дверь]