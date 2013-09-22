Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мост» напарники Сага Норен и Мартин Роде сталкиваются с новой головоломкой: на этот раз таинственный преступник угрожает взорвать химический завод. Проанализировав все улики, детективам удается выследить подозреваемого.
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