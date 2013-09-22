Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мост» следователи занимаются расследованием смерти группы террористов. Сага исключает возможность самоубийства. Кроме того, детективы уверены, что лидер группировки еще жив. Совершит ли он новые преступления?
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