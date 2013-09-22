Во 2 сезоне 3 серии сериала «Мост» детективы Мартин Роде и Сага Норен продолжают расследование и поиски эко-террористов. Тем временем преступники осознают, что полиция приближается к разгадке, и начинают действовать осторожнее.
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