Актеры сериала «Мост»

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Вся информация о сериале
Ким Бодния
Kim Bodnia
Martin Rohde
Туре Линдхардт
Thure Lindhardt
Henrik Sabroe
Хенрик Лундстрем
София Хелин
Sofia Helin
Saga Norén
Даг Малмберг
Dag Malmberg
Сара Боберг
Sarah Boberg
Рафаэль Петтерссон
Rafael Pettersson
Гэбриел Флорес Жаир
Gabriel Flores Jair
Пак Шарбау
Puk Scharbau
Ларс Симонсен
Lars Simonsen
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