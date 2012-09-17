В 8 сезоне 19 серии сериала «Кости» обнаруживается обугленное тело в бункере, которое, в свою очередь, приводит к расследованию дела о группе выживших и бывшем морском пехотинце. А Свитс в это время находит себе новое место жительства.
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