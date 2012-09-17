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Киноафиша Сериалы Кости Сезоны Сезон 8 Серия 19

Кости 2005 - 2017 19 серия 8 сезон

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10 голосов
Все серии 8 сезона «Кости»
Будущее в прошедшем
Сезон 8 / Серия 1 17 сентября 2012
Партнеры в разводе
Сезон 8 / Серия 2 24 сентября 2012
Грязь в гараже
Сезон 8 / Серия 3 1 октября 2012
Тигр в повести
Сезон 8 / Серия 4 8 октября 2012
Путь к безумию
Сезон 8 / Серия 5 5 ноября 2012
Патриот в чистилище
Сезон 8 / Серия 6 12 ноября 2012
Горошины в стручке
Сезон 8 / Серия 7 19 ноября 2012
Кроме шуток
Сезон 8 / Серия 8 26 ноября 2012
Призрак в машине
Сезон 8 / Серия 9 3 декабря 2012
Алмаз неогранённый
Сезон 8 / Серия 10 14 января 2013
Археолог в коконе
Сезон 8 / Серия 11 14 января 2013
Труп над кроватью
Сезон 8 / Серия 12 21 января 2013
Поворот сюжета
Сезон 8 / Серия 13 28 января 2013
Кукла в Дерби
Сезон 8 / Серия 14 4 февраля 2013
Выстрел в темноте
Сезон 8 / Серия 15 11 февраля 2013
Друг нуждается в тебе
Сезон 8 / Серия 16 18 февраля 2013
Фантастический факт
Сезон 8 / Серия 17 25 февраля 2013
Выживший в мыле
Сезон 8 / Серия 18 4 марта 2013
Размышления в темноте
Сезон 8 / Серия 19 18 марта 2013
Кровь из камня
Сезон 8 / Серия 20 25 марта 2013
Дева в грибах
Сезон 8 / Серия 21 1 апреля 2013
Вечеринка в штанах
Сезон 8 / Серия 22 15 апреля 2013
Пафос в патогенных
Сезон 8 / Серия 23 22 апреля 2013
Секрет в осаде
Сезон 8 / Серия 24 29 апреля 2013
О чем cерия

В 8 сезоне 19 серии сериала «Кости» обнаруживается обугленное тело в бункере, которое, в свою очередь, приводит к расследованию дела о группе выживших и бывшем морском пехотинце. А Свитс в это время находит себе новое место жительства.

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