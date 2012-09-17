В 8 сезоне 11 серии сериала «Кости» начинается расследование убийства археолога с подозрительной репутацией, который сделал удивительное открытие прямо перед гибелью. Команде предстоит разбирать дело, которому более двадцати тысяч лет.
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