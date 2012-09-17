В 8 сезоне 21 серии сериала «Кости» команда берется за расследование убийства продюсера. Воспитатель сообщает Бреннан, что ее дочь укусила другого ребенка. Тем временем Ходжинс с помощью приборов в лаборатории пытается воссоздать особый острый соус.
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