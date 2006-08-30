Во 2 сезоне 21 серии сериала «Кости» в мусорном коллекторе находят маленькую девочку, в чьих руках обнаруживается камешек с признанием в любви. Энджела тем временем начинает готовиться к предстоящей свадьбе. Отец Темперанс намерен сдаться Буту.
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