Во 2 сезоне 14 серии сериала «Кости» хозяин роскошной усадьбы оказывается мертвым. На другом берегу озера находится приют для малоимущих, спонсорством которого занимался мужчина. Тем временем Ходженс намерен скрыть от остальных, что он знал жертву.
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