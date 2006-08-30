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Киноафиша Сериалы Кости Сезоны Сезон 2 Серия 14

Кости 2005 - 2017 14 серия 2 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Кости»
Титан на колее
Сезон 2 / Серия 1 30 августа 2006
Мать и ребёнок в заливе
Сезон 2 / Серия 2 6 сентября 2006
Мальчик в саване
Сезон 2 / Серия 3 13 сентября 2006
Блондинка в игре
Сезон 2 / Серия 4 20 сентября 2006
Правда в щелоке
Сезон 2 / Серия 5 27 сентября 2006
Девушка в 2103-м номере
Сезон 2 / Серия 6 4 октября 2006
Девочка с завитком
Сезон 2 / Серия 7 1 ноября 2006
Женщина в песках
Сезон 2 / Серия 8 8 ноября 2006
Инопланетяне в космическом корабле
Сезон 2 / Серия 9 15 ноября 2006
Безголовая ведьма в лесу
Сезон 2 / Серия 10 29 ноября 2006
Иуда на столбе
Сезон 2 / Серия 11 13 декабря 2006
Мужчина в клетке
Сезон 2 / Серия 12 31 января 2007
Девушка в аллигаторе
Сезон 2 / Серия 13 7 февраля 2007
Мужчина в усадьбе
Сезон 2 / Серия 14 14 февраля 2007
Трупы из книги
Сезон 2 / Серия 15 14 марта 2007
Невеста без костей в реке
Сезон 2 / Серия 16 21 марта 2007
Священник на кладбище
Сезон 2 / Серия 17 28 марта 2007
Убийца в бетоне
Сезон 2 / Серия 18 4 апреля 2007
Астронавт в кратере
Сезон 2 / Серия 19 2 мая 2007
Светящиеся кости в старом каменном доме
Сезон 2 / Серия 20 9 мая 2007
Астроном в луже
Сезон 2 / Серия 21 16 мая 2007
О чем cерия

Во 2 сезоне 14 серии сериала «Кости» хозяин роскошной усадьбы оказывается мертвым. На другом берегу озера находится приют для малоимущих, спонсорством которого занимался мужчина. Тем временем Ходженс намерен скрыть от остальных, что он знал жертву.

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