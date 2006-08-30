Во 2 сезоне 11 серии сериала «Кости» обнаруживается убитый агент ФБР в отставке. Мужчину распяли и подожгли на крыше одного здания. Команде нужно выяснить личность преступника, который стоит за этим делом. Внезапно объявляется отец Бреннан.
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