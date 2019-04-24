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Постер к сериалу Сближение
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 7.1
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Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Сближение
Сближение (2019 - …) Bonding 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Сближение» — комедийное шоу, снятое в жанре черной комедии. Производством сериала занималась стриминговая платформа Netflix. Сюжет основан на личном опыте создателя шоу Райтона Дойла. Главные герои — студенты Тиффани и Пит. Вечером они грызут гранит науки, а ночью работают в сфере БДСМ. В частности, Тифф является доминатрикс, а Пит — ее помощником. Периодически герои пытаются устроить собственную личную жизнь, но сделать это довольно сложно, поскольку подобная деятельность накладывает особый отпечаток.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Зои Левин Tiff
Тео Стокман Josh
Кевин Кэйн
Д’Арси Карден
Д’Арси Карден Daphne
Micah Stock Doug
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сближение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 7 эпизодов
 
Сближение - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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