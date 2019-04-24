«Сближение» — комедийное шоу, снятое в жанре черной комедии. Производством сериала занималась стриминговая платформа Netflix. Сюжет основан на личном опыте создателя шоу Райтона Дойла. Главные герои — студенты Тиффани и Пит. Вечером они грызут гранит науки, а ночью работают в сфере БДСМ. В частности, Тифф является доминатрикс, а Пит — ее помощником. Периодически герои пытаются устроить собственную личную жизнь, но сделать это довольно сложно, поскольку подобная деятельность накладывает особый отпечаток.