1 Kidnap (La Folia) Adam Crystal 1:04

2 Tied Up Adam Crystal 0:30

3 Keep Things Proof Adam Crystal 0:46

4 Guten Morgan Adam Crystal 1:03

5 You Can Hit Me Adam Crystal 1:01

6 Eskimo Adam Crystal 0:49

7 This Is Me Adam Crystal 1:07

8 Evil Office Adam Crystal 2:48

9 Sex In Car Adam Crystal 1:00

10 Lift Off Adam Crystal 0:54

11 Bed Confessions Adam Crystal 2:20

12 Psych Speech Adam Crystal 1:09

13 All About the Knot Adam Crystal 0:54

14 Professional Boundaries Adam Crystal 1:26

15 Judi Dench Adam Crystal 0:37

16 Tough Crowd Adam Crystal 0:33