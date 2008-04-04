В 4 сезоне 7 серии сериала «Звездный крейсер «Галактика» союз между колониальным флотом и повстанцами подвергается очередному испытанию, когда речь заходит о центре воскрешения сайлонов. Чем завершится опасная экспедиция для экипажа «Деметруса»?