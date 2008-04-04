В 4 сезоне 6 серии сериала «Звездный крейсер «Галактика» члены экипажа «Деметруса» приходят к согласию и отправляются на корабль сайлонов. Там они встречают гибрида, который предоставляет новые данные о местоположении потенциальной Земли.