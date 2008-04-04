В 4 сезоне 16 серии сериала «Звездный крейсер «Галактика» Эллен заручается поддержкой Бумер, после чего прилетает обратно на борт. Здесь ее ждет встреча с мужем и беременной Шестеркой. Когда одну из прибывших сажают за измену, обостряется конфликт.