В 4 сезоне 15 серии сериала «Звездный крейсер «Галактика» один из скрытых сайлонов получает тяжелое ранение. Пуля застревает в его мозгу, пробуждая утраченные воспоминания о событиях, произошедших восемнадцать месяцев назад.