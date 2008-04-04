В 4 сезоне 13 серии сериала «Звездный крейсер «Галактика» во флоте зреет государственный переворот. Во главе восстания находится Зарек, который не желает сотрудничать с сайлонами. Удастся ли адмиралу вернуть контроль над экипажем в собственные руки?