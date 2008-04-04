В 4 сезоне 1 серии сериала «Звездный крейсер «Галактика» колониальный экипаж сталкивается с Карой, отсутствовавшей на флоте два месяца. Она заявляет, что судно движется в неправильном направлении, удаляясь от истинного местонахождения Земли.