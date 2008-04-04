В 4 сезоне 4 серии сериала «Звездный крейсер «Галактика» заявления Балтара оборачиваются для флота катастрофой. Пропагандируя веру в сайлонского Бога, он провоцирует начало религиозной войны. Тем временем Тай выясняет отношения с Тирол и Фостер.