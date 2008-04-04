В 4 сезоне 10 серии сериала «Звездный крейсер «Галактика» Д'Анна требует от Аполло, чтобы четверо сайлонов, находящихся на территории колониального флота, были отпущены на базовый корабль, но обмен заложниками прерывается неожиданным происшествием.