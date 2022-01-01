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Киноафиша Сериалы Звездный крейсер «Галактика» Актеры и роли

Актеры сериала «Звездный крейсер «Галактика»»

Актеры сериала «Звездный крейсер «Галактика»» Вся информация о сериале
Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф Katee Sackhoff
Kara "Starbuck" Thrace Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл Mary McDonnell
Laura Roslin Аарон Дуглас
Аарон Дуглас Aaron Douglas
Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос Edward James Olmos
William Adama Алессандро Джулиани
Алессандро Джулиани Alessandro Giuliani
Триша Хелфер
Триша Хелфер Tricia Helfer
Number Six Джеймс Кэллис
Джеймс Кэллис James Callis
Dr. Gaius Baltar Джейми Бамбер
Джейми Бамбер Jamie Bamber
Lee "Apollo" Adama Грейс Пак
Грейс Пак Grace Park
Sharon "Boomer" Valerii Тамо Пеникетт
Тамо Пеникетт Tahmoh Penikett
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