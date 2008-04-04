В 4 сезоне 20 серии сериала «Звездный крейсер «Галактика» командование готовится к штурму сайлоновской колонии. Человеческая цивилизация оказывается на пороге начала новой главы собственной истории, имеющей все шансы на то, чтобы стать последней.