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Киноафиша Сериалы Задержка в развитии Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Задержка в развитии» (2004)

Актеры сериала «Задержка в развитии» Вся информация о сериале
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман Jason Bateman
Michael Bluth
Портия де Росси Portia de Rossi
Lindsay Bluth Fünke Уилл Арнетт
Уилл Арнетт Will Arnett
Майкл Сера
Майкл Сера Michael Cera
Алиа Шокат
Алиа Шокат Alia Shawkat
Тони Хейл
Тони Хейл Tony Hale
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс David Cross
Tobias Fünke Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор Jeffrey Tambor
Джессика Уолтер
Джессика Уолтер Jessica Walter
Lucille Bluth Лайза Миннелли
Лайза Миннелли Liza Minnelli
Генри Уинклер
Генри Уинклер Henry Winkler
Мэй Уитман
Мэй Уитман Mae Whitman
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл. Ed Begley Jr.
Бен Стиллер
Бен Стиллер Ben Stiller
Мо Коллинз Mo Collins
Зак Брафф
Зак Брафф Zach Braff
Мартин Мулл
Мартин Мулл Martin Mull
Айони Скай
Айони Скай Ione Skye
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