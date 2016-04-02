Меню
Я знаю твои секреты 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Я знаю твои секреты
Я знаю твои секреты 12+
Премьера сезона 2 апреля 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я знаю твои секреты»

В 1 сезоне сериала «Я знаю твои секреты» специалиста по верификации Нину Лучникову приглашают прочитать лекцию для сотрудников отделения полиции. Однако вскоре она попадает в то же самое отделение уже в роли подозреваемой. Женщина находит потерянный паспорт, и в попытках вернуть его обладателю, оказывается в круговороте неприятностей. Ее способность безошибочно распознавать обман делает Нину опасной свидетельницей, и теперь за ней охотятся преступники. Распутать дело ей помогает следователь Скворцов.

Серия 1
2 апреля 2016
Серия 2
2 апреля 2016
Серия 3
2 апреля 2016
Серия 4
2 апреля 2016
