В 1 сезоне сериала «Я знаю твои секреты» специалиста по верификации Нину Лучникову приглашают прочитать лекцию для сотрудников отделения полиции. Однако вскоре она попадает в то же самое отделение уже в роли подозреваемой. Женщина находит потерянный паспорт, и в попытках вернуть его обладателю, оказывается в круговороте неприятностей. Ее способность безошибочно распознавать обман делает Нину опасной свидетельницей, и теперь за ней охотятся преступники. Распутать дело ей помогает следователь Скворцов.