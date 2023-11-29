Думали, драконы непобедимы? Всего одна ошибка Дейенерис стоила ей двух «детей» в «Игре престолов» — все началось с проклятья

Сказал бы нет красной — и все пошло бы иначе: что ждало Нео после синей таблетки в «Матрице»

Карабас-Бондарчук и Буратино в CGI: трейлер новой сказки со звездами «Фишера» и «Папиных дочек» уже в Сети

Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?

«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»

Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список

Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»

Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)

«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2

Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне