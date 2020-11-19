Меню
Я знаю твои секреты 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Я знаю твои секреты
Киноафиша Сериалы Я знаю твои секреты Сезоны Сезон 4

Я знаю твои секреты 12+
Название Я знаю твои секреты. Римский палач
Премьера сезона 19 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Я знаю твои секреты»

В 4 сезоне сериала «Я знаю твои секреты»: «Римский палач» Нину приглашают читать лекции на юрфаке. Одна из ее студенток просит новую преподавательницу проверить на ложь своего отца. Девушка считает, что он мог убить ее мать. Тем временем Скворцов получает новое задание. Скандальная вип-персона Каширова найдена убитой, причем одета богачка как бездомная, а ее тело лежит в подворотне. Но выясняется, что это лишь первое преступление в длинной цепочке убийств. В опасности оказываются все светские знаменитости.

