В 4 сезоне сериала «Я знаю твои секреты»: «Римский палач» Нину приглашают читать лекции на юрфаке. Одна из ее студенток просит новую преподавательницу проверить на ложь своего отца. Девушка считает, что он мог убить ее мать. Тем временем Скворцов получает новое задание. Скандальная вип-персона Каширова найдена убитой, причем одета богачка как бездомная, а ее тело лежит в подворотне. Но выясняется, что это лишь первое преступление в длинной цепочке убийств. В опасности оказываются все светские знаменитости.