Я знаю твои секреты 9 сезон смотреть онлайн

Постер к 9-му сезону сериала Я знаю твои секреты
Я знаю твои секреты 12+
Название Я знаю твои секреты. Галатея
Премьера сезона 3 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Я знаю твои секреты»

В 9 сезоне сериала «Я знаю твои секреты. Галатея» гениальный верификатор Нина Лучникова и ее возлюбленный, следователь Скворцов, вновь берутся за непростое и запутанное дело. В запертой квартире обнаруживается труп красивой девушки. Жертва оказывается невестой популярного актера, которого немедленно обвиняют в расправе над избранницей. Но у Нины есть свое мнение на этот счет. Поговорив с парнем, она понимает, что тот искренне любил убитую и не мог так поступить. Следствие осложняется странной деталью: у жертвы есть татуировка в виде бабочки Пестроглазка галатея… и такая же бабочка обнаруживается в руке другой убитой женщины.

Список серий 9-го сезона сериала «Я знаю твои секреты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Серия 1
Сезон 9 Серия 1
3 ноября 2022
Серия 2
Сезон 9 Серия 2
3 ноября 2022
Серия 3
Сезон 9 Серия 3
3 ноября 2022
Серия 4
Сезон 9 Серия 4
3 ноября 2022
График выхода всех сериалов
