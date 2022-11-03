В 9 сезоне сериала «Я знаю твои секреты. Галатея» гениальный верификатор Нина Лучникова и ее возлюбленный, следователь Скворцов, вновь берутся за непростое и запутанное дело. В запертой квартире обнаруживается труп красивой девушки. Жертва оказывается невестой популярного актера, которого немедленно обвиняют в расправе над избранницей. Но у Нины есть свое мнение на этот счет. Поговорив с парнем, она понимает, что тот искренне любил убитую и не мог так поступить. Следствие осложняется странной деталью: у жертвы есть татуировка в виде бабочки Пестроглазка галатея… и такая же бабочка обнаруживается в руке другой убитой женщины.