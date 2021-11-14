«Гарри Поттер» намекал, но большинство не заметило: вот на каком факультете на самом деле учился Хагрид

«Нулевой день» с Де Ниро набрал 61 000 000 просмотров, но многие прошли мимо: Netflix выпустил мии-сериал, который пугает своей реальностью

Забудете про «Невский» уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании

Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне

«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»

Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»

Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)

Не «Джон Уик», а ангел: эта комедия с Ривзом еще не вышла, но уже получила 82% свежести на RT — а ведь это дебют режиссера

55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали

Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список