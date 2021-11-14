В 6 сезоне сериала «Я знаю твои секреты»: «Автоледи» москвичка бесследно пропадает, умчавшись по загородной трассе на своем автомобиле. Полиция не спешит ее разыскивать, ведь все выглядит так, будто женщина решила в корне изменить жизнь, расстаться с мужем и покинуть столицу. Но мнение правоохранителей меняется, когда на той самой трассе начинают одну за другой обнаруживать мертвых девушек. Расследование ложится на плечи Скворцова. И, конечно же, к делу подключается его супруга Нина – профессиональный верификатор.