Я знаю твои секреты 6 сезон смотреть онлайн

Постер к 6-му сезону сериала Я знаю твои секреты
Киноафиша Сериалы Я знаю твои секреты Сезоны Сезон 6

Я знаю твои секреты 12+
Название Я знаю твои секреты. Автоледи
Премьера сезона 14 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Я знаю твои секреты»

В 6 сезоне сериала «Я знаю твои секреты»: «Автоледи» москвичка бесследно пропадает, умчавшись по загородной трассе на своем автомобиле. Полиция не спешит ее разыскивать, ведь все выглядит так, будто женщина решила в корне изменить жизнь, расстаться с мужем и покинуть столицу. Но мнение правоохранителей меняется, когда на той самой трассе начинают одну за другой обнаруживать мертвых девушек. Расследование ложится на плечи Скворцова. И, конечно же, к делу подключается его супруга Нина – профессиональный верификатор.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 6-го сезона сериала «Я знаю твои секреты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Серия 1
Сезон 6 Серия 1
14 ноября 2021
Серия 2
Сезон 6 Серия 2
14 ноября 2021
Серия 3
Сезон 6 Серия 3
14 ноября 2021
Серия 4
Сезон 6 Серия 4
14 ноября 2021
График выхода всех сериалов
