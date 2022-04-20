В 7 сезоне сериала «Я знаю твои секреты» главная героиня Нина привыкает к новой для себя роли матери. Она счастлива с супругом – следователем Евгением Скворцовым. Однако отказаться от своего призвания женщина не готова даже ради семьи. Она – уникальный специалист по физиогномике, способный безошибочно определять правду и ложь по мимике людей. Поэтому даже в декретном отпуске Нина помогает своему мужу в самым сложных и опасных расследованиях. Но проницательность женщины ставит ее в опасное положение. Загадочный преступник начинает охоту за верификатором, чтобы скрыть свой замысел.