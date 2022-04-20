Меню
Я знаю твои секреты 7 сезон смотреть онлайн

Постер к 7-му сезону сериала Я знаю твои секреты
Киноафиша Сериалы Я знаю твои секреты Сезоны Сезон 7

Я знаю твои секреты 12+
Название Я знаю твои секреты. Дыхание смерти
Премьера сезона 20 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Я знаю твои секреты»

В 7 сезоне сериала «Я знаю твои секреты» главная героиня Нина привыкает к новой для себя роли матери. Она счастлива с супругом – следователем Евгением Скворцовым. Однако отказаться от своего призвания женщина не готова даже ради семьи. Она – уникальный специалист по физиогномике, способный безошибочно определять правду и ложь по мимике людей. Поэтому даже в декретном отпуске Нина помогает своему мужу в самым сложных и опасных расследованиях. Но проницательность женщины ставит ее в опасное положение. Загадочный преступник начинает охоту за верификатором, чтобы скрыть свой замысел.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.5 IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Я знаю твои секреты» График выхода всех сериалов
Серия 1
Сезон 7 Серия 1
20 апреля 2022
Серия 2
Сезон 7 Серия 2
20 апреля 2022
Серия 3
Сезон 7 Серия 3
20 апреля 2022
Серия 4
Сезон 7 Серия 4
20 апреля 2022
