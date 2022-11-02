В 8 сезоне сериала «Я знаю твои секреты» Нина похоронила своего супруга Евгения. Он погиб во время специальной операции. На протяжении нескольких лет они жили вместе, воспитывали ребенка и раскрыли огромное количество преступлений. Теперь в жизни девушки появился новый весьма интересный мужчина, с которым у них сложатся непростые отношения. Это бывший сотрудник спецназа Буров. На первый взгляд он производит впечатление закрытого и чрезмерно дисциплинированного человека, погруженного в себя. Буров становится членом опергруппы, где мало людей следует его принципам. Нина по-прежнему будет участвовать в расследованиях.