Я знаю твои секреты 8 сезон смотреть онлайн

Постер к 8-му сезону сериала Я знаю твои секреты
Киноафиша Сериалы Я знаю твои секреты Сезоны Сезон 8

Я знаю твои секреты 12+
Название Я знаю твои секреты. Белый рыцарь
Премьера сезона 2 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Я знаю твои секреты»

В 8 сезоне сериала «Я знаю твои секреты» Нина похоронила своего супруга Евгения. Он погиб во время специальной операции. На протяжении нескольких лет они жили вместе, воспитывали ребенка и раскрыли огромное количество преступлений. Теперь в жизни девушки появился новый весьма интересный мужчина, с которым у них сложатся непростые отношения. Это бывший сотрудник спецназа Буров. На первый взгляд он производит впечатление закрытого и чрезмерно дисциплинированного человека, погруженного в себя. Буров становится членом опергруппы, где мало людей следует его принципам. Нина по-прежнему будет участвовать в расследованиях.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.5 IMDb
Список серий 8-го сезона сериала «Я знаю твои секреты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Серия 1
Сезон 8 Серия 1
2 ноября 2022
Серия 2
Сезон 8 Серия 2
2 ноября 2022
Серия 3
Сезон 8 Серия 3
2 ноября 2022
Серия 4
Сезон 8 Серия 4
2 ноября 2022
График выхода всех сериалов
