В 5 сезоне сериала «Я знаю твои секреты»: «Гладиатор» известного верификатора Нину Лучникову приглашают поучаствовать в популярной передаче. Вскоре в городе начинают происходить убийства. Все жертвы оказываются каким-то образом связаны с тем самым телешоу. Скворцов выясняет, что их убийства «заказали» в интернете через специальный сайт. Однако анонимный онлайн-киллер убивает не всех предложенных кандидатов, а только тех, кого выберут простые интернет-пользователи. Правила те же, что и на ток-шоу, только ставка – смерть.