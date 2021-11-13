Меню
Я знаю твои секреты 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Я знаю твои секреты
Я знаю твои секреты

Я знаю твои секреты 12+
Название Я знаю твои секреты. Гладиатор
Премьера сезона 13 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Я знаю твои секреты»

В 5 сезоне сериала «Я знаю твои секреты»: «Гладиатор» известного верификатора Нину Лучникову приглашают поучаствовать в популярной передаче. Вскоре в городе начинают происходить убийства. Все жертвы оказываются каким-то образом связаны с тем самым телешоу. Скворцов выясняет, что их убийства «заказали» в интернете через специальный сайт. Однако анонимный онлайн-киллер убивает не всех предложенных кандидатов, а только тех, кого выберут простые интернет-пользователи. Правила те же, что и на ток-шоу, только ставка – смерть.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.5 IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Я знаю твои секреты»
Серия 1
Сезон 5 Серия 1
13 ноября 2021
Серия 2
Сезон 5 Серия 2
13 ноября 2021
Серия 3
Сезон 5 Серия 3
13 ноября 2021
Серия 4
Сезон 5 Серия 4
13 ноября 2021
